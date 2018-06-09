В Грузии толпа до полусмерти забила россиянина

Сломанные ребра и нос, повреждения внутренних органов – так окончился для парапланериста из России конфликт с жителями грузинского села Гудаури. На россиянина, по словам очевидцев, накинулись более десятка мужчин.

Видео происшествия появилось в социальных сетях и вызвало бурные обсуждения. Пользователи из Грузии утверждают, что конфликт заснят не с начала, у него, якобы, была предыстория.

На видео видно, как толпа избивает одного из парапланеристов – как выяснилось позже, туриста из России Федора Челышева. После того, как его вместе с другими членами группы российских и украинских спортсменов-экстремалов прогнали с площадки для запуска параплана, в их автомобиль полетели камни.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на грузинские СМИ, у российского туриста сломан нос, повреждены ребра и внутренние органы . Челышев находится в больнице. Его состояние стабильное, он дает показания полиции.

"Били ногами, камнями, по голове и по всему телу. У Федора тяжелое сотрясение мозга, сломан нос, разломана машина. Вызванная полиция не смогла ничего сделать", написал в Facebook пользователь Радик Мамедов, который находился в той же машине, что и Челышев. По словам Мамедова, избивали россиянина, говоря при этом "это моя земля, уезжай домой".

По данным RT, в районе Гудаури официально работала компания "Атлантида", которая занимается парапланеризмом. Однако местное население, глядя на россиян, решило научиться летать, чтобы самим катать туристов. "Они говорят: "Это только наша земля, и только мы можем здесь работать", – рассказал представитель компании. По его мнению, это и стало причиной конфликта.

В то же время, грузинские комментаторы размещенного в сети видео заявляют, что местные жители пытались "договориться с русскими по-хорошему", но те, якобы, не захотели.

В МВД Грузии факт инцидента официально подтвердили. По данным следствия, конфликт произошел между грузинскими парапланеристами и группой пилотов – гражданами России и Украины.