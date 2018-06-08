Москвич воткнул нож в сердце 11-летней девочке

Полицейские
разыскивают мужчину, который в московском районе Очаково напал на 11-летнюю
девочку в подъезде, когда та подходила к своей квартире. Как сообщает пресс-служба
Следственного комитета, он ударил ее ножом в сердце и скрылся.
В тяжелом состоянии пострадавшая доставлена в реанимацию. Каких-либо конфликтов между ней и напавшим на нее мужчиной не было.
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