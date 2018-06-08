Украинские депутаты устроили драку в Раде

В сессионном зале Верховной рады Украины подрались депутаты Юрий Береза от "Народного фронта" и Александр Долженков из "Оппозиционного блока", пишет "Газета.ru". Конфликт произошел, когда председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, представитель "Народного фронта" Сергей Пашинский с трибуны обличал внефракционного депутата Евгения Мураева. Якобы тот предал интересы Украины, когда назвал готовившего взрывы в России Олега Сенцова террористом.
В этот момент Юрий Береза подбежал к Александру Долженкову и схватил его за ворот пиджака. Общими усилиями буйного парламентария выпроводили из зала.
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