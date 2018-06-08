В Москве подросток с ножом набросился на полицейского

Во дворе одного из домов на Северной улице в Москве сидела компания подвыпивших подростков. Молодые люди мешали жильцам, и те обратились в полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов попросили предъявить документы. Один из дебоширов – 19-летний парень – достал нож и набросился на полицейских, угрожая убийством, передает телеканал "360".
Угомонить разбушевавшегося нарушителя словами не получилось, поэтому полицейские были вынуждены выбить у него нож, скрутить и доставить в отделение. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти".
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