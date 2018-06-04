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Происшествия

На юге Москвы спасли тонувшую женщину

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На Борисовских прудах на юге Москвы сотрудники МЧС обнаружили тонущую женщину. Пострадавшую удалось вытащить из воды.

Она оказалась сильно пьяна. Женщина решила не сообщать спасателями свои личные данные, из-за чего те были вынуждены вызвать полицию. По факту происшествия проводится проверка, передает телеканал "360".

Отметим, что несмотря на высокую температуру, погода в столице признана опасной. Вечером 4 июня на город обрушился очередной шторм. В столице ожидается сильный дождь и резкое похолодание, сообщает EG.ru.

4 июня 2018, 21:25

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