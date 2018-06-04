На юге Москвы спасли тонувшую женщину

На Борисовских прудах на юге Москвы сотрудники МЧС обнаружили тонущую женщину. Пострадавшую удалось вытащить из воды.

Она оказалась сильно пьяна. Женщина решила не сообщать спасателями свои личные данные, из-за чего те были вынуждены вызвать полицию. По факту происшествия проводится проверка, передает телеканал "360".

Отметим, что несмотря на высокую температуру, погода в столице признана опасной. Вечером 4 июня на город обрушился очередной шторм. В столице ожидается сильный дождь и резкое похолодание, сообщает EG.ru.