В Москве недовольный клиент выбросил темнокожую проститутку из окна

Уроженец Киргизии через интим-агентство заказал в арендованную на день квартиру на северо-востоке Москвы темнокожую проститутку, передает телеканал "360". Однако ее услуги не понравились мужчине, поэтому он взял девушку за ноги и выбросил в окно. После этого клиент позвонил в агентство и попросил вернуть деньги или прислать замену.

Также мужчина вызвал скорую помощь и сообщил, что девушка выпала из окна, пока он был в душе. Гражданка Нигерии рассказала полицейским другую версию событий. У пострадавшей – перелом голени и компрессионный перелом четвертого и пятого позвонков. По факту произошедшего ведется проверка.