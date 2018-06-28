В столичном метро эскалатор снял с москвички юбку

В московском метро произошел необычный инцидент. Эскалатор на станции "Электрозаводская" повел себя, как настоящий извращенец и снял с пассажирки юбку, передает Пятый канал.
В результате 65-летняя москвичка свернула нижним бельем. Очевидцами конфуза стали десятки пассажиров. Однако сотрудники метрополитена незамедлительно пришли на помощь женщине. Они остановили эскалатор и вытащили застрявший в подъемном механизме подол юбки.
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