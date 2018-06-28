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Происшествия

Женщина-недоучка на глазах мужа задавила его бабушку (видео)

Начинающая автоледи успела проехать 100 метров, после чего въехала в пешеходов. Кадры аварии попали на видео. 
прочитано 635 раз

В китайской провинции Сычуань женщина сбила насмерть бабушку мужа, который сидел рядом на пассажирском сиденье, сообщает телеканал "360". Супруг учил жену навыкам вождения, однако, проехав всего 100 метров под его руководством, женщина насмерть сбила его бабушку.

На кадрах видно, что уже через несколько секунд после начала движения автомобиль влетел в двух женщин, стоявших у дома. Одна из них успела увернуться, другая же, которая оказалась родственницей мужчины, оказалась под колесами. Пострадавшая была госпитализирована, но спасти ее врачи не смогли.

28 июня 2018, 11:36

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