Голливудского режиссера осудили за жестокое убийство украинки
Об этой трагедии Dni.Ru писали в прошлом году. Сейчас же стало ясно, что убийце придется понести заслуженное наказание.
О пропаже украинки в полицию сообщила ее мать. Правоохранители обнаружили изуродованное и обескровленное тело в забаррикадированной квартире Лейбела в Западном Голливуде. Причем тело Яны Касьян получило ужасающие повреждения, нанесенные несчастной еще при жизни. Помимо прочего, у девушки был снят скальп.
Патологоанатомы, выступавшие на судебном процессе консультантами, заявили, что Касьян "умерла медленной и мучительной смертью". Эксперты добавили, что увечья на теле жертвы просто беспрецедентны, сообщает The Hollywood Reporter. Приговор подсудимому будет объявлен позже.
Яна Касьян эмигрировала в США в 2014 году. За три недели до смерти она родила дочь.
Блейк Лейбел написал сценарий
и выступил режиссером фильма "Лысый" 2008 года. Также он стал автором
комикса "Синдром" о серийном убийце. Одна из иллюстраций
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