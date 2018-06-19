В Москве известного певца обокрали на 50 миллионов рублей

В столице у болельщика из Колумбии украли драгоценности на 50 миллионов рублей. Потерпевший оказался певцом Maluma, который должен был исполнить гимн чемпионата мира по футболу, передает Eg.Ru.

Воры проникли в гостиничный люкс артиста в день открытия ЧМ. Музыканта не было в номере около получаса, однако этого времени злоумышленникам хватило, чтобы обчистить помещение. Самыми дорогими из украденных украшений Maluma оказались золотые часы с бриллиантами, а также браслет Cartier из розового золота.