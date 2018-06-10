В аэропорту Шереметьево внезапно отключили свет

В терминале F московского аэропорта Шереметьево отключилось электричество. Пассажиры сняли инцидент на видео, передает Пятый канал.
"Резко вырубили свет и через 30 минут всех пассажиров терминала F попросили перейти в терминал Е", — пояснил очевидец.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительным данным, инцидент не привел к задержке рейсов.
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