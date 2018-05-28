Кража века: москвич заявил о похищении 36 коробок пиццы

В полицию обратился житель северо-востока Москвы. Мужчина рассказал, что у него из квартиры похитили 36 коробок пиццы, передает телеканал "360". Причем в совершении преступления потерпевший подозревает своего знакомого.
Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, дверь им никто не открыл. По факту произошедшего проводится проверка.
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