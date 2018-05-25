Звезда Сети скончалась от рака в возрасте 34 лет

В США скончался YouTube-блогер, стример и организатор киберспортивных турниров Джон Бейн, известный под ником TotalBiscuit. Ему было 34 года.

Восемь лет назад у Бейна диагностировали рак. Позже стример объявил, что лечение не дает результатов. После этого Джон перестал комментировать компьютерные игры. Три месяца назад Бейн сообщил, что ему "осталось немного", и попросил его не беспокоить, так как он хочет остаток жизни провести с женой.