В детский сад на юге Москвы забежала метровая рептилия

На территорию одного из детских садов на юге Москвы забежала игуана длиной около метра, передает сетевое издание m24.ru. Рептилия, предположительно, сбежала у кого-то из дома. Состояние ящерицы оценивается как удовлетворительное. Дети в результате этого вторжения не пострадали. Игуану передали в центр передержки, где ее осмотрят специалисты.
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