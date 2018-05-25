В Одессе украинский националист зарезал мужчину

Украинский националист, бывший лидер отделения запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор" Сергей Стерненко зарезал человека на Фонтанской дороге в Одессе, передает РИА ФАН. Сообщается, что убийство произошло во время самообороны.

Якобы на националиста напали двое. Одного он ударил ножом в живот, второму удалось сбежать. У Стерненко порезана рука. По факту произошедшего проводится расследование.