В Одессе украинский националист зарезал мужчину

Украинский националист, бывший лидер отделения запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор" Сергей Стерненко зарезал человека на Фонтанской дороге в Одессе, передает РИА ФАН. Сообщается, что убийство произошло во время самообороны.
Якобы на националиста напали двое. Одного он ударил ножом в живот, второму удалось сбежать. У Стерненко порезана рука. По факту произошедшего проводится расследование.
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