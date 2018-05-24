На Украине при нападении на офис партии убили депутата

На Украине погиб депутат Черкасского облсовета от партии "Батьковщина", бывший заместитель главы администрации Черкасс Сергей Гура. Политик был убит в офисе партии, передает "Обозреватель".

Трагедия разыгралась во время нападения неизвестного на офис. Охранник народного избранника пытался отстреливаться от злоумышленника из травматического оружия, однако нападавший применил гранату. При взрыве Сергей Гура получил ранения, от которых вскоре скончался.