Известный российский ученый умер после долгой болезни

Скончался ведущий научный сотрудник лаборатории обмена веществ и иммунологии Учреждения РАН Виктор Носков. Ему было 72 года. Долгое время ученый боролся с тяжелым заболеванием, передает "360".



Всю свою жизнь Виктор Носков посвятил науке. Под его руководством было проведено более 30 метаболических и физиологических экспериментов на борту станции "Мир" и МКС. Он разработал и внедрил в практику космических полетов средства профилактики неблагоприятного влияния невесомости.