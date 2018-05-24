Первое интервью Юлии Скрипаль Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Эксклюзив Дом-2 Главные события Москвы

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Происшествия

Известный российский ученый умер после долгой болезни

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Скончался ведущий научный сотрудник лаборатории обмена веществ и иммунологии Учреждения РАН Виктор Носков. Ему было 72 года. Долгое время ученый боролся с тяжелым заболеванием, передает "360".

Всю свою жизнь Виктор Носков посвятил науке. Под его руководством было проведено более 30 метаболических и физиологических экспериментов на борту станции "Мир" и МКС. Он разработал и внедрил в практику космических полетов средства профилактики неблагоприятного влияния невесомости.

24 мая 2018, 16:17

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