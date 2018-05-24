В Москве рабочий сорвался с купола храма и выжил

С купола храма Казанской иконы Божией Матери на улице Островитянова на юго-западе Москвы во время выполнения ремонтных работ сорвался реставратор, передает телеканал "360". Мужчина выжил, его доставили в больницу.

По факту произошедшего ведется проверка. Падение рабочего сняли камеры наружного наблюдения.