В Москве рабочий сорвался с купола храма и выжил

С купола храма Казанской иконы Божией Матери на улице Островитянова на юго-западе Москвы во время выполнения ремонтных работ сорвался реставратор, передает телеканал "360". Мужчина выжил, его доставили в больницу.
По факту произошедшего ведется проверка. Падение рабочего сняли камеры наружного наблюдения.
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