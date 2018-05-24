Boeing 737 сел в Новой Зеландии из-за дыма на борту

В аэропорту города Окленд в Новой Зеландии спустя несколько минут после вылета совершил аварийную посадку лайнер австралийской компании Qantas Boeing 737, передает Life.ru. Экипаж принял решение о приземлении из-за дыма на борту.

Внизу самолет ждали 14 пожарных расчетов и другие экстренные службы. Техники выяснили, что задымление возникло из-за поломки печи на кухне в передней части Boeing 737.