Экстренная посадка пассажирского лайнера без шасси попала на видео
Представитель авиакомпании Саудовской Аравии, которой принадлежит воздушное судно, рассказал, что сразу после взлета командир корабля обнаружил неисправность в гидравлическом механизме переднего шасси. Он незамедлительно запросил экстренную посадку в городе Джидда.
После неудачных попыток выпустить шасси пилот решил сажать самолет без них. Пожарно-спасательные службы аэропорта были приведены в полную готовность. Посадка прошла успешно. После приземления пассажиры были доставлены в зал ожидания, передает телеканал "360".
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