Экстренная посадка пассажирского лайнера без шасси попала на видео

Лайнер, летевший из Саудовской Аравии в Бангладеш, совершил экстренную посадку с невыпущенным шасси. На борту находились более 140 пассажиров и десять членов экипажа.



Представитель авиакомпании Саудовской Аравии, которой принадлежит воздушное судно, рассказал, что сразу после взлета командир корабля обнаружил неисправность в гидравлическом механизме переднего шасси. Он незамедлительно запросил экстренную посадку в городе Джидда.

После неудачных попыток выпустить шасси пилот решил сажать самолет без них. Пожарно-спасательные службы аэропорта были приведены в полную готовность. Посадка прошла успешно. После приземления пассажиры были доставлены в зал ожидания, передает телеканал "360".