Потоп в аэропорту Домодедово напугал пассажиров
Пассажиры, ставшие свидетелями потопа в аэропорту Домодедово, испугались, что из-за поломки им не удастся улететь. По имеющимся сведениям, капающая с потолка вода не отразилась на работе других служб воздушной гавани, так что эти тревоги оказались напрасны. Работники терминала уже приступили к работам по устранению протечки.
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