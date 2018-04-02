В московском метро произошел сбой

Вечером 2 апреля на Замоскворецкой линии столичного метро случился сбой в движении поездов. Судя по всему, инцидент произошел в центре: пассажиры сообщают о длительных остановках в тоннелях между "Белорусской" и "Маяковской", а также между "Театральной" и "Новокузнецкой". Обстоятельства ЧП устанавливаются.
Я везунчик, застрял в метро��♂️— DENIS ZUTIKOV (@denis_zutikov) 2 апреля 2018 г.
Передаю привет всем нашим - между Театральной и Новокузнецкой #метро
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