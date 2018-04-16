Руководитель школьного кружка пытался изнасиловать юную москвичку
В полицию обратилась 19-летняя девушка. Она заявила, что в лифте дома на Волжском бульваре неизвестный попытался ее душить и залез руками под куртку. Угроз он не высказывал и сбежал, получив отпор, сообщает "Московский комсомолец".
Злоумышленника удалось задержать 15 апреля. Девушка узнала в нем нападавшего. Обидчиком оказался 23-летний москвич. Возбуждено уголовное дело.
В октябре прошлого года в лифте на юго-западе Москвы неизвестный изнасиловал 47‐летнюю женщину и ее шестилетнюю дочь. Это произошло в доме по улице Академика Арцимовича. Пострадавшая обратилась в полицию через девять минут после нападения.
Как писали Dni.Ru, в подмосковном Железнодорожном 38-летний мужчина изнасиловал 23-летнюю девушку. Он заманил жертву в гараж и жестоко надругался. Злоумышленника удалось задержать. Мужчина был судим по статьям "Убийство" и "Кража" и находился под административным надзором.
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