Голый пассажир напал на стюардессу после просмотра порно

Свидетелями странного инцидента стали пассажиры рейса авиакомпании Malindo Air. Студент, едва устроившись в кресле, разделся и включил на ноутбуке фильм для взрослых.

Сидящие рядом люди 20-летнего парня нисколько не смущали. Как рассказал один из очевидцев, студент самоудовлетворился, а потом даже справил нужду прямо в кресле.

Бортпроводники попросили студента Малазийского университета хотя бы одеться. Их просьбк он выполнил. Но терпению вылетавших из Куалу-Лумпура граждан пришел конец, когда он напал на стюардессу.

Парень решил все же прогуляться в туалет. Но по пути встретил бортпроводницу и попытался ее обнять. Его обаяние на девушку не подействовало, студент стал агрессивным и попытался применить силу, пишет The Sun.

Неугомонного пассажира усмирили бортпроводники. Его в конце концов связали куском ткани и оставили в таком виде до конца полета. Дебошира арестовали, когда самолет приземлился в Дакке, Бангладеш.

Ранее Dni.Ru писали о трагическом случае, который произошел в самолете, следовавшем из Москвы в Барнаул. Сразу после взлета один из пассажиров стал вести себя неадекватно – он разбрасывал по салону лайнера обувь, издавал странные звуки, многократно открывал и закрывал двери туалетов".

Мужчину восприняли как дебошира и доложили о происходящем диспетчерам. Спустя полчаса самочувствие пассажира резко ухудшилось. Он упал на пол и скончался в конвульсиях до экстренной посадки борта в аэропорту Екатеринбурга.