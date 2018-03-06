Голый пассажир напал на стюардессу после просмотра порно
Сидящие рядом люди 20-летнего парня нисколько не смущали. Как рассказал один из очевидцев, студент самоудовлетворился, а потом даже справил нужду прямо в кресле.
Бортпроводники попросили студента Малазийского университета хотя бы одеться. Их просьбк он выполнил. Но терпению вылетавших из Куалу-Лумпура граждан пришел конец, когда он напал на стюардессу.
Парень решил все же прогуляться в туалет. Но по пути встретил бортпроводницу и попытался ее обнять. Его обаяние на девушку не подействовало, студент стал агрессивным и попытался применить силу, пишет The Sun.
Неугомонного пассажира усмирили бортпроводники. Его в конце концов связали куском ткани и оставили в таком виде до конца полета. Дебошира арестовали, когда самолет приземлился в Дакке, Бангладеш.
Ранее Dni.Ru писали о трагическом случае, который произошел в самолете, следовавшем из Москвы в Барнаул. Сразу после взлета один из пассажиров стал вести себя неадекватно – он разбрасывал по салону лайнера обувь, издавал странные звуки, многократно открывал и закрывал двери туалетов".
Мужчину восприняли как дебошира и доложили о происходящем диспетчерам. Спустя полчаса самочувствие пассажира резко ухудшилось. Он упал на пол и скончался в конвульсиях до экстренной посадки борта в аэропорту Екатеринбурга.
Говорят, мальчик постоянно ходит с подслушивающим устройством
Вывод экспертов: ошибка второго пилота и обледенение датчиков скорости
Родство предстоит определить с помощью ДНК-экспертизы
Балерина уверяет, что 23 года состояла в связи с актером