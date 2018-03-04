На севере Лондона произошел взрыв. передает Rt со ссылкой на пресс-службу британской полиции. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб города. Информации о пострадавших не поступало. В лондонской полиции добавили, что произошедшее на данный момент не рассматривается как связанное с терроризмом событие.