Смерть после секса: убийцей врага Путина оказался 27-летний мажор

В британской прессе опубликовано фото возможного любовника задушенного в Великобритании соратника Бориса Березовского. Журналисты утверждают, что 27-летний мажор учился с дочкой Николая Глушкова и основал с ней бизнес в Азербайджане.

Пикантных подробностей смерти сбежавшего в Британию несколько лет назад Николая Глушкова становится все больше. Газета Daily Mail опубликовала фотографию молодого человека, который, по одной из версий, случайно задушил беглого бизнесмена во время любовных игр.

По данным британского таблоида, любовника Глушкова зовут Денис Трушин. Познакомились они, когда Трушин изучал моду в Вестминстерском университете, где училась и дочь Глушкова Наталья. Молодой человек свободно говорит по-английски, считается выходцем из так называемой тусовки мажоров, работает бренд-консультантом. Сообщается, что вместе с дочерью Глушкова он открыл бизнес по торговле модной одеждой в Азербайджане.

Между тем британская полиция продолжает расследование таинственной смерти соратника миллиардера Бориса Березовского. Судя по немногочисленным утечкам информации, Глушков в роковую ночь был не один.

Следователи нашли несколько косвенных подтверждений этой необычной версии. Во-первых, Глушков был задушен поводком для выгула собак. Во-вторых, следов взлома на месте преступления обнаружено не было, а значит, убийцу практически наверняка добровольно пустили в дом.

Denis Trushin quizzed over Russian tycoon Nikolay Glushkov | Daily Mail Online https://t.co/vb7qrG0Las — Jonathan Knight (@jondknight) 21 марта 2018 г.

Пока полицейские сделали лишь один важный вывод. Они уверены, что убийство не связано с делом об отравлении беглого сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Напомним, что Николая Глушкова многие называют врагом Владимира Путина. В России он проходил по громкому делу "Аэрофлота", одним из фигурантов которого был Борис Березовский. Бизнесмен также обвинялся в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве, хищении валютных средств, отмывании преступно нажитых средств за границей, побеге из больницы, где находился под стражей. Несколько лет назад Глушков переехал жить в Великобританию.