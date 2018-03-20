Известного актера объявили в розыск за избиение любовницы

Столичная полиция разыскивает актера Анатолия Наряднова, известного по ролям силовиков в отечественных фильмах и сериалах. По предварительным данным, он избил сожительницу в ходе ссоры.

Пострадавшая попала в больницу: у нее диагностировали несколько переломов, ушибы, черепно-мозговую травму и сотрясение. По версии следствия, артист бил ее ногами и руками. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает агентство городских новостей "Москва".