В Москве мужчина выжил после падения под поезд

С платформы Тушино Рижского направления Московской железной дороги на северо-западе столицы под колеса пригородного поезда упал 46-летний пассажир, передает телеканал "360". Мужчина выжил. Спасатели помогли ему подняться с путей, после чего пострадавший был госпитализирован.
Электричка подходила к платформе, поэтому шла на небольшой скорости. Это помогло оперативно остановить состав. Очевидцы сообщают, что из-за ЧП движение на указанном участке задерживается.
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