Рядом с кортежем премьер-министра Палестины произошел взрыв

Рядом с кортежем премьер-министра Палестины Рами Хамдаллы прогремел взрыв, пишет "Газета.ru". В результате были повреждены три автомобиля, несколько человек получили легкие ранения. Политик не пострадал.

#صور| آثار الانفجار الذي وقع أثناء مرور موكب الحمد الله في بيت حانون دون إصابات #فلسطين_أون_لاين pic.twitter.com/2GFUrXIPFH — فلسطين أون لاين (@felesteenonline) 13 марта 2018 г.