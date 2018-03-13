Рядом с кортежем премьер-министра Палестины произошел взрыв

Рядом с кортежем премьер-министра Палестины Рами Хамдаллы прогремел взрыв, пишет "Газета.ru". В результате были повреждены три автомобиля, несколько человек получили легкие ранения. Политик не пострадал.
#صور| آثار الانفجار الذي وقع أثناء مرور موكب الحمد الله في بيت حانون دون إصابات #فلسطين_أون_لاين pic.twitter.com/2GFUrXIPFH— فلسطين أون لاين (@felesteenonline) 13 марта 2018 г.
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