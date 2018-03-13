В Техасе в двух жилых домах взорвались бомбы

В городе Остин (штате Техас, США) в двух частных жилых домах прогремели взрывы. Погиб подросток и пострадали две женщины, передает RT. Полиция проверяет, не связано ли произошедшее с межрасовым конфликтом: подросток и одна из раненых – темнокожие, вторая женщина – латиноамериканка.

Бомбы были замаскированы под посылки. Злоумышленники не стали пользоваться курьерской или почтовой службой и просто оставили коробки у дверей. Отделение по уголовному правосудию канцелярии губернатора пообещало заплатить 15 тысяч долларов за информацию, которая поможет найти причастных к взрывам.