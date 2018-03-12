Взбешенный футболист оплевал 14-летнюю девочку (видео)
Болельщик "Манчестер Юнайтед" заметил за рулем движущегося параллельно автомобиля бывшего футболиста сборной Англии, сообщает The Mirror. Мужчина принялся дразнить спортсмена из-за результатов матча между "красными дьяволами" и "Ливерпулем", который завершился поражением последних.
Раздраженный кривляньями болельщика, Каррагер опустил стекло своего автомобиля и плюнул в водителя. Как утверждает пострадавший, бывший игрок сборной Англии угодил в его 14-летнюю дочь, из-за чего ребенок заплакал. Позже стало известно, что футболист принес девочке извинения.
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