В жилом доме под Москвой прогремел взрыв

Утром 1 марта в подмосковном городе Раменское произошел взрыв. В одной из квартир пятиэтажного дома раздался хлопок бытового газа. Пострадали семь человек, по меньшей мере двое погибли, передает Mash.
На месте случившегося начался пожар. Сотрудники МЧС пытаются справиться с огнем, сообщает Telegram-канал "112". Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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