В Таиланде разбился автобус с российскими туристами

В Таиланде автобус, перевозивший туристов из России, попал в ДТП. Инцидент произошел в городе Патонг. В результате аварии пострадали несколько человек, передает RT.
По предварительным данным, водитель автобуса не смог вовремя затормозить и влетел в другие автомобили. Всего столкнулись семь машин.
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