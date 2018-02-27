В Таиланде разбился автобус с российскими туристами

В Таиланде автобус, перевозивший туристов из России, попал в ДТП. Инцидент произошел в городе Патонг. В результате аварии пострадали несколько человек, передает RT.

По предварительным данным, водитель автобуса не смог вовремя затормозить и влетел в другие автомобили. Всего столкнулись семь машин.