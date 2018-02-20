В Москве инструктор тира выстрелил в голову ребенку
По предварительной информации столичного главка МВД, инструктор по стрельбе случайно выстрелил в несовершеннолетнего из пневматического оружия. Ребенка госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
При этом в тире, где все и случилось, с полицией не согласились. Его представитель попросил "не накручивать" ситуацию. "Еще пока ничего не ясно. Сами представьте: как может пластиковый шарик прострелить голову? Мне позвонили, сказали: ЧП в тире, приезжайте. Потом позвонили, сказали, что госпитализировали мальчика, десять лет", – цитирует сотрудника тира телеканал "360".
Напомним, 6 февраля этого года житель Ставропольского края случайно стал "палачом" родному ребенку. По данным следователей, 38-летний мужчина вместе с сыном отправился на охоту вблизи поселка Цымлянский Шпаковского района. Перезаряжая охотничье нарезное ружье, отец по неосторожности нажал на спусковой крючок, и оно выстрелило в сторону ребенка. В отношении ставропольца возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Ранее похожий случай произошел во Франции. На охоте 13-летний мальчик пошел искать убитую дичь, а в это время его дед выстрелил еще раз и попал в подростка. А в Саратовской области в одну из больниц был доставлен 64-летний местный житель с огнестрельным ранением живота. Спустя час мужчина скончался.
Смертельную рану он получил во время охоты в нескольких километрах от поселка Дьяковка в Краснокутском районе. Приклад двустволки упирался в землю, а ствол был направлен в живот лежавшего рядом охотника. Одна из его собак лапой случайно спустила курок.
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