Белый порошок переполошил дипломатов в Москве

Утром 15 февраля "Почта России" доставила в московское представительство ООН, расположенное в Леонтьевском переулке, конверт с белым порошком, передает телеканал "360". Сотрудники обратились в экстренные службы. К зданию прибыли эксперты Центра экстренной медицинской помощи. Они обследовали конверт специальными приборами, улавливающими содержание газов и наличие гамма-излучения. Устройство ничего не показало.

Напомним, что похожие конверты приходили в посольства Нидерландов и Чехии в Москве. Экспресс-тесты показали, что это безвредная пудра, однако иностранным дипломатам пришлось поволноваться.