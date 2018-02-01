Умер известный журналист Первого канала

CAS оправдал россиян Скандальный развод Джигарханяна Суррогатная мать родила Маликову Тесты и опросы Эксклюзив Dni.Ru

Самое читаемое

Отец Шурыгиной поехал к Малахову после жестокого убийства
12-летняя дочь догнала в размерах Волочкову
Сын оставил больного Табакова и оборвал связь с Россией
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
Откровенный снимок Панина с женой вызвал оторопь
партнеры
Четверг 1 февраля
Лента новостей
22:06
Какая у Вас любимая развлекательная программа?
21:33
Производство должно стать базой для цифровизации экономики
21:33
Жена со слезами проводила Белых за решетку на восемь лет
20:53
Гороскоп здоровья на февраль
20:35
Зафиксировали первый рекорд Олимпиады в Пхенчхане
20:23
Чудесное спасение енотихи попало на видео
20:10
В семье Анны Снаткиной произошла трагедия
19:45
Безумные регионы: воспитательница обучала детей собачим командам
19:15
Американский щит ПВО оказался дырявым
19:07
США нелепо оправдались за "кремлевский доклад"
19:00
Россия одержала первую победу на Олимпиаде в Пхенчхане
18:38
Путин объявил о новом месте работы
18:35
Почему звезды боятся рожать в России
18:14
Порошенко получил "Киевским тортом" в лицо
18:02
Джигарханян после разрыва с молодухой оказался инфицирован
18:00
Под Москвой поймали банду горе-грабителей
17:43
Цымбалюк-Романовская заявилась в храм в развратном виде
17:42
ФБР начало охоту за россиянами
17:35
Надо ли запрещать гастроли украинских артистов в России
17:17
Певица НАДИ поделилась секретами
17:10
Россия "опустила" МОК из-за мямлившего Родченкова
17:03
Пышногрудая звезда "Дома-2" обматерила жеребца в постели
16:52
К чему снится убийство
16:41
"Аэрофлот" закупит новейшие лайнеры МС-21
16:39
Жительница Мытищ с бутылкой водки убила себя в колбасном отделе
16:24
Старость стала новым бьюти-трендом
16:20
Народ в экстазе от шелковистой кожи Бузовой
16:19
Судьба подло униженных спортсменов осталась под вопросом
16:19
Что влияет на поведение молодежи
16:04
Вид полуголой Новиковой вызвал вопросы
15:46
Как живет забытый певец Витас
15:12
Доверенное лицо Грудинина застали в форме офицера СС
14:54
Житель Подмосковья в ссоре задушил жену
14:51
Звезда "Дома-2" рассказала о ночи с беременной Рапунцель
14:47
Дети в истерике воют от Самбурской
14:31
Польша вывела из себя нервного Порошенко
14:14
Две модели Lada оказались в числе европейских бестселлеров
14:07
Игривый лисенок из России покорил мир (видео)
14:01
"ЕР" вступилась за калининградцев
13:53
Похорошевшая вдова Державина прильнула к молодому
13:39
Собака прокусила ягодицу российскому футболисту
13:39
Муж Бородиной некрасиво обошелся с маленьким сыном
13:35
МОК взбесился из-за победы России
13:17
Новая Москва строит грандиозные транспортные планы
13:06
Рассекречены имена красоток – ведущих "Орла и решки"
13:02
Россияне сходят с ума от позорного для МОК решения суда
12:47
Названы лучшие гаджеты 2017 года
12:43
Врач отказался оперировать тяжелобольную звезду "Битвы экстрасенсов"
12:36
Любителей порно назвали самыми удобными жертвами
12:33
Никиту Белых признали виновным
12:30
Бизнес-гороскоп на февраль
12:24
В центре Москвы при раскопках нашли уникальную пуговицу
12:19
Укравший женские трусы кот довел пару до развода
11:59
Любителей молока предупредили о страшной болезни
11:54
Пожар в "Ленфильме" тушили 10 часов
11:54
Народ в шоке от жутких фото пышки из "Дома-2"
11:52
Кто ответит за "кремлевские списки"
11:32
Школьница принимала ванну со смартфоном и умерла
11:28
Справедливость есть: CAS оправдал пожизненно отстраненных россиян
10:56
Обвиненный в педофилии дирижер женился на своей жертве
10:52
Резцова хамски отреагировала на извинения Путина
10:50
Оголившаяся Борисова оправдалась за странное поведение
10:49
Самосвал застрял под мостом на Новорязанском шоссе (видео)
10:43
Россиян спасли от теракта в день выборов
10:30
Глумившийся над смертью русских военных певец приехал на заработки в Москву
10:23
Подсолнечное масло признано опасным для здоровья
10:10
Звезда ТНТ: Бузова совсем с катушек слетела
09:58
Поклонской устроили травлю из-за "барской" шубы
09:42
США подталкивают Украину к окончательному разрыву с Россией
09:27
Пугачева ответила на обман Киркорова
09:22
NASA показало чарующие кадры кровавого суперлуния
09:04
Лукашенко после скандала поднял цены для России
08:59
Раскрылись неожиданные данные о Джигарханяне и его бывшей жене
08:39
Нелепость обвинений Украины в адрес России вышла на новый уровень
08:36
Под Москвой скоростная электричка насмерть сбила мальчика
08:21
Выпавшего из окна Степанова настигло новое несчастье
08:00
Как изменится жизнь россиян с 1 февраля
21:37
Сафронов назвал виновника краха любви Джигарханяна
21:36
Кавалер избил и ограбил девушку на первом свидании
21:19
В Петербурге грабители устроили перестрелку с полицией
21:10
Джоли и жена Макрона напугали "мертвыми" лицами
20:56
Чубайс нашел способ загнать в долги всех россиян
20:49
Путин восхитил благородным поступком
20:45
Безумные регионы: наркоман убил друга из-за подозрения в заражении ВИЧ
20:26
Британскую субмарину обвинили в гибели иностранных подводников
20:05
К чему снятся пауки и паутина
19:58
Униженным МОК россиянам пообещали олимпийские премиальные
19:41
Ученые отчитались о создании гибрида человека и обезьяны
19:28
Россиянин спаивал подростков после знакомства в интернете
19:05
В США заявили о войне с Россией
19:04
Гордон решила помочь предателю Родченкову
19:04
Драйвером развития Новой Москвы станет транспорт
19:01
В Перми молодая девушка умерла во время родов
18:57
Российский спортсмен попал под машину в Италии
18:54
Ляйсан Утяшева и Полина Богусевич занялись благотворительностью
18:33
Ольга Бузова упала в обморок
18:31
Джигарханян не может вылечиться
18:11
Европа душит экономику Украины
18:11
Госдума продлит амнистию капиталов
17:52
Создатель "Кота Леопольда" умер в Германии
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовскую стравили с Джигарханяном перед камерами
Джигарханян окончательно освободился от ушлой жены
Звезда ТНТ: Бузова совсем с катушек слетела
Джигарханяна без сознания срочно увезли в больницу
Оголившаяся Борисова оправдалась за странное поведение
Глумившийся над смертью русских военных певец приехал на заработки в Москву
Происшествия

Умер известный журналист Первого канала

прочитано 1760 раз

На 85-м году жизни скончался знаменитый советский и российский журналист, бывший главный редактор программы "Время" на Первом канале Виктор Любовцев. Причина смерти не называется.

Журналист вел преподавательскую деятельность, снял порядка 20 документальных фильмов, сообщает телеканал "Культура". О дате прощания с Любовцевым будет объявлено дополнительно.

Автор: Евгений Мышко1 февраля 2018, 21:02

комментарии

Политика

США нелепо оправдались за "кремлевский доклад"
Порошенко получил "Киевским тортом" в лицо
Доверенное лицо Грудинина застали в форме офицера СС
НАТО устроило антироссийскую провокацию в Черном море

Шоу-бизнес

Джигарханян после разрыва с молодухой оказался инфицирован
Цымбалюк-Романовская заявилась в храм в развратном виде
Певица НАДИ поделилась секретами
Пышногрудая звезда "Дома-2" обматерила жеребца в постели

Проишествия

Поезд метро въехал в голову москвичке из-за упавшей сумки
Звезда Первого канала угодила в скандал с ФСБ
Выдающийся физрук оказался в центре секс-скандала в Москве
В Москве пенсионерка жестоко избила врача

Lifestyle

Какая у Вас любимая развлекательная программа?
Глумившийся над смертью русских военных певец приехал на заработки в Москву
Леонид Гайдай: феномен успеха
Покаяние Пчелы из "Бригады" вызвало скандал
Шоу-бизнес

Муж сравнил Ани Лорак со старой бабкой

Певица дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Раскрылись неожиданные данные о Джигарханяне и его бывшей жене

Адвокат сообщил любопытные подробности
Спорт

МОК взбесился из-за победы России

Олимпийские чиновники пригрозили иском спортивному арбитражу
Общество

Путин объявил о новом месте работы

Президент посетил предприятие "Ростсельмаш"

Гороскоп

Гороскоп здоровья на февраль
Бизнес-гороскоп на февраль
Любовный гороскоп на февраль
Самые удачные страны для путешествий в 2018 году

Фоторепортажи

Народ в шоке от жутких фото пышки из "Дома-2"
На Москву обрушился сильнейший за зиму снегопад
Красивая история любви Тарасова и Костенко
Роскошная жизнь "мисс бикини" из России

Спорт

Запад бьется в припадке из-за триумфа России на Олимпиаде
Россия "опустила" МОК из-за мямлившего Родченкова
Резцова хамски отреагировала на извинения Путина
Белорусам влетело за поддержку России на Паралимпиаде

Регионы

Чудесное спасение енотихи попало на видео
Безумные регионы: воспитательница обучала детей собачим командам
Жительница Мытищ с бутылкой водки убила себя в колбасном отделе
Собака прокусила ягодицу российскому футболисту
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru