В Москве умер знаменитый писатель

В Бауманской больнице в Москве скончался писатель Андрей Битов. О трагическом событии сообщила литературный критик Галина Юзефович.
Андрей Битов считается одним из зачинателей постмодернизма в русской литературе. Среди наиболее выдающихся его работ значатся такие произведения, как "Дни человека" и "Пушкинский дом", передает "Реальное время".
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