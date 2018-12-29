Королева красоты загорелась на церемонии награждения (видео)
Корону 24-летней Доркас Касинде из Конго вручала королева красоты из Ботсваны, которая победила на конкурсе в 2017 году. Помимо титула, "мисс Африка – 2018" получила 35 тысяч долларов и внедорожник.
Парик загорелся, пока новая королева красоты Касинде обнималась и принимала поздравления. Причиной стали искры от фейерверков. Королева даже не заметила, что горит. Однако ведущая церемонии и зрители бросились на помощь девушке и общими усилиями сбили пламя, пишет Lenta.ru.
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