Пассажир забыл в такси гранатомет

Водитель такси в городе Никополе Днепропетровской области Украины после рейса обнаружил в машине мешок с РПГ-22, передает портал newizv.ru. Находку таксист отнес в полицию. Вскоре удалось найти хозяина ручного гранатомета. Им оказался ранее судимый 50-летний местный житель. Оружие направлено на экспертизу. Действия забывчивого пассажира такси могут попасть под уголовную статью о незаконном хранении оружия.
Артист зажал свою коронацию
Балерина назвала это грандиозным событием
Шоумен дерзко ответил на нападки актрисы
В кулуарах говорят, что актриса выдумала любовника-иностранца