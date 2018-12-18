Москвич застрял между лестничных перил в подъезде

Сотрудники МЧС освободили москвича, застрявшего между лестничных перил, сообщает портал m24.ru. Как он оказался в такой ситуации, неизвестно.

В пресс-службе ГУ МЧС по городу уточнили, что инцидент произошел в доме по адресу: улица Молодогвардейская, 25, корпус 2. Освобожденного из "ловушки" мужчину осмотрели врачи скорой помощи.