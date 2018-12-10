Безработный задушил москвича шнурком и пришел с повинной в полицию

Безработный житель столицы задушил знакомого шнурком от обуви и пришел с повинной к сотрудникам патрульной-постовой службы. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на АГН "Москва".



Инцидент произошел в ночь на 8 декабря в квартире на улице Озерная. По указанному адресу нашли тело москвича 1967 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

