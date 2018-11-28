Лицо девушки превратилось в шар из-за краски для волос

19-летняя студентка из Франции едва не умерла, совершив простую бьюти-процедуру. Ее лицо до неузнаваемости изменилось из-за аллергии, вызванной косметическим средством.

Эстель приобрела краску в супермаркете. Девушка сделала тест на аллергическую реакцию, но не обратила внимания на то, что результата было необходимо двое суток, а не полчаса, как сделала она.

Через несколько часов после того, как француженка перекрасилась в брюнетку, у нее проявились симптомы аллергии на пара-фенилендиамин, входящий в состав краски для волос. Кожа головы студентки начала отекать, сообщает Le Parisien.

Девушка вызвала неотложку, но к тому времени ее голова уже была похожа на огромный шаг, увеличившись с 56 до 63 сантиметров. Эстель дали лекарства и отпустили домой, где она чуть не погибла.

У несчастной распух язык, она начала задыхаться, а голова отекла еще больше. Эстель срочно госпитализировали. После лечения ее состояние девушки начало улучшаться. В настоящее время француженка полностью выздоровела.

Отметим, что, по данным врачей, аллергия на краску с пара-фенилендиамином бывает довольно редко, но реакция на него может быть очень обширной. Аллергия может проявиться не сразу, а через длительное время использования средства с его содержанием и "накопления" вещества в организме. Кроме того, согласно некоторым исследованиям, пара-фенилендиамин может вызывать рак, бронхиальную астму и другие страшные заболевания.