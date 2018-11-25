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Дым видно за сотни метров: под Москвой загорелся рынок

прочитано 304 раза

В подмосковной Балашихе загорелся строительный рынок "Никольский". Сообщается, что что столб черного дыма виден за сотни метров.

По предварительной информации, огонь уже охватил крышу здания. Горят два одноэтажных ангара с плиткой и дверями, передает Telegram-канал "Говорит Москва".

25 ноября 2018, 10:49

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