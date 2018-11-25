Скончался известный режиссер

Британский актер и режиссер Николас Роуг скончался на 91-м году жизни. Причина его смерти пока неизвестна, передает Irish Independent.

Сын режиссера признался, что гордится отцом. Cоциальные сети полны траурных постов по поводу кончины талантливого драматурга. Напомним, что Роуг – автор картин "Обход", "А теперь не смотри", "Человек, который упал на землю".