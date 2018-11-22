В Москве обстреляли трамвай

На улице Преображенский Вал на востоке Москвы двое безработных 22-летних молодых человека на автомобиле Skoda обстреляли из травматического пистолета следовавший в депо трамвай, передает портал newizv.ru. Вагоноважатая услышала подозрительный хлопок и, остановив состав, провела визуальный осмотр. Она обнаружила повреждения в виде трещин и отверстие в стекле. Хулиганов удалось задержать по горячим следам. По данным следствия, молодые люди специально целились в окна трамвая. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".