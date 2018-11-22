Начальник ГРУ скончался после тяжелой болезни

После продолжительной борьбы с серьезной болезнью скончался начальник ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Коробов. Генерал-полковнику было 62 года, передает НСН.
За годы службы Коробов был удостоен многочисленных наград, сообщает телеканал "360". В должность руководителя ГРУ вступил в 2016-м. В сентябре текущего года США внесли имя начальника управления в черный список, пишет EG.ru.
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