Жуткие кадры пожара в московской гостинице

Более 200 человек пришлось эвакуировать спасателям из горящего здания московской гостиницы "Останкино". Пожарным удалось сбить пламя, однако без пострадавших не обошлось.

42 человека спасены, 250 эвакуированы во время пожара в Москве. Открытое горение в гостинице "Останкино" на северо-востоке Москвы ликвидировано.

Ранее сообщалось о возгорании в пятиэтажном здании на Ботанической улице. По данным оперативного штаба, общая площадь составила 15 квадратных метров, горела мебель и личные вещи.

Со второго этажа здания валил густой дым, люди просили помощи. Пожару присвоили второй, повышенный номер сложности из пяти возможных.

Как сообщили в экстренных службах, пострадал один человек, его увезла скорая. За медицинской помощью обратились еще четверо спасенных. Эвакуированных постояльцев размещают в других корпусах гостиницы.

Позже в Центре экстренной медицинской помощи уточнили: при пожаре пострадали три человека. В МЧС также скорректировали данные: 260 постояльцев были эвакуированы, еще 44 человека спасены, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС, к настоящему времени пожар полностью ликвидирован.