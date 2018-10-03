Уснувший с сигаретой москвич спалил себе пах

На востоке столицы едва не погиб в огне 36-летний мужчина. ЧП произошло в одной из квартир на бульваре Маршала Рокоссовского, передает сетевое издание m24.ru.
Мужчина был пьян, решил покурить и уснул с сигаретой в руке. Проснулся он из-за того, что загорелись штаны. Москвич вызвал скорую и был госпитализирован – у него диагностированы ожоги паховой области и бедер.
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