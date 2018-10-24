"Пьяницы прыгали": покалеченных в римском метро россиян сделали виноватыми

Фанатов футбольного клуба ЦСКА сделали виновными в аварии эскалатора в римском метро. Глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини назвал россиян " пьяными псевдоболельщиками".

Российские болельщики в Риме вели себя неподобающим образом. Именно они виноваты в трагическом инциденте в римском метро, считают итальянские власти.

"Виноваты десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды, которые творили бардак. А эскалаторы сделаны не для того, чтобы на них прыгали", – заявил в эфире радиостанции RTL глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

Официальных сообщений о причинах инцидента пока не было. Однако версию о том, что причиной аварии стали прыгавшие на эскалаторе болельщики, поддержали мэр Рима Вирджиния Раджи и местные СМИ.

В то же время пострадавшие свою вину отрицают. На опубликованных кадрах также видно, что пассажиры спокойно стояли на ступенях перед тем, как эскалатор внезапно ускорился.

Напомним, 23 октября перед матчем Лиги чемпионов между российским ЦСКА и итальянской "Ромой" на одной из станций римского метро обрушился эскалатор. Пострадали 30 человек, около 16 россиян были госпитализированы. Восемь из них к настоящему времени уже выписаны из больницы.

Версию итальянских властей опровергают очевидцы. По свидетельству болельщика по имени Ярослав, россияне вели себя "тихо-мирно" и были в адекватном состоянии. После аварии, до приезда медиков, футбольным фанатам начали оказывать помощь находившиеся на станции люди.

"Люди на полу лежали, прямо в крови. В том числе один мой приятель тоже получил тяжелую травму – разрыв мягких тканей на ноге. Была ужасная картина. Потом увидели сам эскалатор, стало понятно, что случилась авария", – приводит слова болельщика НСН.

Не согласен с заключением итальянцев и главный инженер завода по производству эскалаторов в Петербурге Алексей Баталин. По словам эксперта, даже если бы люди прыгали, транспортное устройство как раз для таких случаев оборудовано системой безопасности. Вопрос в том, почему она не сработала, передает Пятый канал.