"Истекали кровью полчаса": в Риме наплевали на покалеченных в метро россиян

Пострадавшие в результате аварии эскалатора в римском метро россияне долго дожидались приезда скорой помощи. К счастью, среди фанатов ЦСКА оказался врач, оказавший первую помощь. Первые пострадавшие уже выписаны из больницы.

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